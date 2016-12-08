Геракл неуклюжий

Волгоградский губернатор, подобно древнегреческому герою, взялся разгребать местные футбольные конюшни. Пока, выражаясь дипломатично, это выглядит неуклюже.

Губернатор Андрей Бочаров выписал люлей областным спортивным функционерам. На очередной планёрке, в окружении олимпийских чемпионок, он эмоционально объяснил председателю регионального спорткомитета Александру Глинянову и руководителям футбольного клуба «Ротор», директору Александру Рекечинскому и тренеру Льву Иванову, трансферную политику. Оказалось, что на сегодня из 25 футболистов в «Роторе» девять «легионеров».

– Мы четко ставим задачу, что в нынешнем составе ФК «Ротор-Волгоград», учредителем которого является администрация Волгоградской области, должны быть исключительно воспитанники волгоградского футбола. У нас не частный, коммерческий футбольный клуб. Или кто-то считает, что волгоградская школа футбола не способна воспитать своих игроков? – спросил на совещании Бочаров. - Продвижение клуба «Ротор-Волгоград» нельзя рассматривать в отрыве от развития детского массового футбола, основанного на лучших традициях волгоградской школы. Пока не будет выработана система подготовки игроков, не будет никакого выдающегося клуба.

Дальнейшие события показали, что спортивные чиновники, как и положено чиновникам, поспешили показать работу над ошибками. Вышло это неуклюже. Председатель комитета по физической культуре и спорту администрации Волгоградской области Александр Глинянов подписал распоряжение о прекращении трудового договора с экс-президентом «Ротора» Владимиром Горюновым, который с 2013 года работал директором государственного автономного учреждения Волгоградской области «Центр подготовки спортивного резерва по футболу».

Параллельно с увольнением Горюнова, после которого тот попал в кардиологическое отделение больницы, появилась информация о том, что в Волгограде уже с января 2017 года начнет работу футбольная школа нашего именитого тренера-земляка Леонида Слуцкого. Это смешало все карты. Потому что, по одному из источников Слуцкий будет отбирать и готовить юные кадры для ЦСКА, а по другому – вообще для «Зенита». Предполагается, что новая школа Леонида Викторовича расположится на базе физкультурной академии, а вот где будет находиться тренировочная база пока не понятно. Площадки, где тренируются воспитанники Центра подготовки спортивного резерва по футболу на сегодня в частной собственности Владимира Горюнова. Одаренные юные футболисты бегают и на другой частной территории – в клубе «Олимпия». Слуцкому придётся набирать уже третий талантливый состав. Но где заниматься?

Ранее губернатор говорил о планах обустройства базы Центра подготовки спортивного резерва по футболу на территории бывшего лагеря «Сокол». Но он, мало того, что территориально располагается в Волжском, ещё и нуждается в масштабной реконструкции.

Запасаемся поп-корном и наблюдаем, какую движуху дальше организуют наши чиновники в рамках подготовки к ЧМ-2018.

Тыкнув палкой в региональный футбольный улей, губернатор повернул свою энергию на музейное дело. Эта неделя началась с посещения областного краеведческого и музея ИЗО им. Машкова.

Георгий ЛОМОВ