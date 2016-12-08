7 декабря Государственная Дума РФ приняла во втором чтении проект бюджета на 2017-2019 годы

Документ предполагает, что доходы бюджета в 2017 году составят почти 13,5 трлн рублей, а расходы — более 16. Партия «Единая Россия» внесла в проект главного финансового документа страны поправки, которые позволят за счет перераспределения неэффективных расходов существенно сэкономить бюджетные средства.

– При подготовке проекта ко второму чтению мы внесли необходимые поправки, чтобы реализовать те приоритеты, о которых говорил Президент Владимир Путин в Послании Федеральному собранию, — отметил депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Олег Валенчук.

Поправки предусматривают выделение в следующем году 10,5 млрд рублей на единовременную выплату пенсионерам. Еще 3,725 млрд рублей ежегодно будут направляться на программу «Доступная среда» и на обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации.

– Как я уже неоднократно говорил, Россия может прокормить сама себя, — отметил Олег Валенчук. — Экспорт сельхозпродукции сегодня приносит больший доход, чем продажа оружия. Именно поэтому на поддержку агропромышленного комплекса в следующем году дополнительно будет направлено 10,638 млрд рублей. Еще 13 млрд рублей пойдут на поддержку льготного кредитования организаций агропромышленного комплекса, чтобы у наших сельхозпроизводителей была возможность брать займы на выгодных для них условиях.

Особое внимание при принятии бюджета было уделено детям. На субсидии для создания в регионах новых мест в школах поправками предусмотрено 50 млрд рублей. Это в 2 раза больше, чем планировалось изначально!

– Когда партия «Единая Россия» шла на выборы в Государственную Думы, мы говорили, что самое главное богатство нашей страны — это люди, — заявил депутат. — Поэтому, внося поправки в бюджет, мы, прежде всего, думали о том, как сделать их жизнь более комфортной. Несмотря на кризис, все социальные гарантии будут сохранены в полном объеме и даже сверх него.