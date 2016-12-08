В четверг, 8 декабря, на территории Тувы был обнаружен четвертый обломок упавшего ранее космического корабля "Прогресс".

Об этом сегодня рассказали в пресс-службе правительства республики. Как сообщает ТАСС, ссылаясь на правительство региона, четвертый обломок корабля "Прогресс" нашли в Улуг-Хемском районе примерно в 8,5 км от того места, где был обнаружен первый фрагмент.

Напомним, ранее специалисты заявили, что страховка по случаю крушения космического аппарата "Прогресс" может составить не менее 2,1 млрд руб.