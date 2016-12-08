В Кировской области более 1000 абонентов выбрали мобильную связь от «Ростелекома

Сотовая связь от «Ростелекома» среди населения Кировской области становится все популярней. Так, только в первую неделю декабря порядка 400 человек приобрели SIM- карты телекомкомпании. На данный момент абонентская база по этой услуге насчитывает более тысячи пользователей. Помимо Кирова и Кирово-Чепецка больше всего подключений фиксируется в Омутнинске, Зуевке, Советске.

«Многие наши абоненты, подключившие мобильную связь от «Ростелекома», уже ощутили, что получать полный спектр услуг от одного оператора — это очень удобно и выгодно, — комментирует директор по работе с массовым сегментом Кировского филиала ПАО «Ростелеком» Наталья Проскура. – Например, стационарные и мобильные телефоны впервые связаны в одну сеть, что дает возможность совершать большое количество бесплатных звонков между ними в рамках выбранного тарифа».

Стать абонентом мобильной связи «Ростелекома» могут только те, кто пользуются как минимум одной из фиксированных услуг компании – «Домашним интернетом», «Интерактивным ТВ» или домашним телефоном. Эти услуги можно подключить и при покупке SIM-карты.

Пользователи мобильной связи могут выбрать в тарифной линейке «Суперсимка» оптимальный для себя тарифный план, определяющий пакет минут, SMS и мобильного интернет-трафика. Диапазон широк: от 700 до 1300 минут разговоров за фиксированную абонентскую плату; с объемом интернет-трафика от 1 Гбит/с до 8 Гбит/с. Есть тариф и с посекундной оплатой – со стоимостью исходящего вызова на все мобильные и городские телефоны – 2,5 коп. за секунду. Причем линейка постоянно расширяется. С 1 декабря для жителей Кировской области доступен тариф «СУПЕРСИМКА XXL» с абонентской платой всего 299 рублей. В нее включены безлимитный интернет, 250 минут звонков на все телефоны в области и на телефоны «Ростелекома» в России, а также 250 СМС на все телефоны в области. При поездках по России все входящие звонки – бесплатно.

В 2017 году планируется реализовать единый счет для фиксированных и мобильных услуг. Особый акцент будет сделан на семейные тарифные планы. Например, появится общий пакет интернета на несколько мобильных устройств и предложения, объединяющие домашний и мобильный интернет.

Стать обладателем SIM-карты «Ростелекома» очень просто. Надо пользоваться или подключить пакет или хотя бы одну из основных услуг компании – «Домашний телефон», «Домашний интернет» или «Интерактивное ТВ». А дальше приобрести SIM-карту и заключить необходимые договоры в ближайшем центре продаж и обслуживания «Ростелекома», оформив заказ на сайте www.rt.ru или позвонив по бесплатному телефону 8- 800-1000-800. При подключении услуг «Домашний интернет», «Интерактивное ТВ» или стационарного телефона SIM-карту доставит инсталлятор.