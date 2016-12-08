Доктор Лиза едет в Донецк, а затем отправится в Сирию

Елизавета Глинка, которая более известна как Доктор Лиза, намерена после Донецка поехать в Сирию.

Об этом исполнительный директор международной общественной организации "Справедливая помощь" сообщила лично, выступая в Кремле на церемонии награждения за выдающиеся достижения в сфере благотворительной и правозащитной деятельности. Как сообщает "Газета.Ru", Доктор Лиза намерена вместе с десятками других добровольцев, которые занимаются гуманитарной деятельностью, отправиться в Сирию.

Глинка подчеркнула, что ни один из добровольцев не уверен, что сможет вернуться домой, поскольку война - это настоящий "ад на земле".