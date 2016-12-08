В ООН подсчитали число жертв вооруженного конфликта в Донбассе

За все время вооруженного противостояния на Востоке Украины погибло свыше 9,7 тысяч человек и ранено 22,779 тысяч. Среди указанных жертв – и мирные жители, и члены вооруженных формирований обеих сторон.

Точное количество убитых в Донбассе с апреля 2014 года - 9,758 тысяч человек, передают РИА Новости.

В ООН сообщают, что более двух тысяч убитых являлись мирными жителями. В эту же статистику вошли и погибшие при авиакатастрофе лайнера MH-17, когда погибли 298 находившихся на борту человек.

По данным всемирной организации, среди гражданского населения получили ранения порядка шести – семи тысяч человек.