Пирумов уволен с поста замминистра культуры РФ

В четверг, 8 декабря, российский премьер-министр уволил заместителя министра культуры России Григория Пирумова с поста.

Данное распоряжение уже опубликовано на официальном портале правовой информации. В документе от 6 декабря говорится, что Григория Ульяновича Пирумова постановлено освободить от должности статс-секретаря — замминистра культуры Российской Федерации.

Напомним, что в настоящий момент Пирумов находится под следствием. Его подозревают в мошенничестве. Ранее его адвокаты заявили, что он не давал признательных показаний по так называемому "делу реставраторов".