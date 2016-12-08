В Орле закрыли все школы

С четверга, 8 декабря, в Орловской области решили закрыть на карантин абсолютно все учебные заведения.

Данная мера была принята в связи с активным ростом заболеваемости ОРВИ среди школьников. Как сообщается на официальном сайте областной администрации, данное решение принял лично губернатор Орловской области Вадим Потомский, который счел необходимым остановить распространение ОРВИ в школах.

Согласно последней информации, карантин будет длиться в учебных заведениях вплоть до "особого распоряжения" руководства областного центра.