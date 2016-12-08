Российских студентов протестируют на терроризм

Абитуриенты, которые в следующем учебном сезоне будут подавать документы на поступление в вуз, станут заполнять специальную анкету. Тест из нескольких вопросов поможет выявить среди них склонных к экстремизму.

Идея такого анкетирования принадлежит Министерству внутренних дел и российскому Агентству по делам национальностей, пишут «Ведомости».

Вначале тестирование на экстремизм опробуют на студентах Москвы, и согласно полученному опыту станут применять уже по всей России.

Специалисты считают, что такое тестирование поможет выявить у юношей и девушек сочувствие или склонность к идеям экстремизма.

Ранее «АН-онлайн» сообщал, что президент России Владимир Путин утвердил доктрину национальной информационной безопасности.