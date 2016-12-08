Дольщики «Силы природы» бессильны перед властью произвола и беззакония

Митинг за митингом проходит на Токсовском шоссе, что стало полным предновогодним сюрпризом и для блюстителей порядка, и руководителей Ленобласти. На этот раз акцию протеста организовали петербуржцы, купившие жилье в ЖК «Силы Природы». Свои квартиры они ждут не первый год.



На сегодняшний день компания-заказчик «О2 девелопмент» оставила без жилья более 2000 человек (числится 2666 договоров ), - говорится в заявлении организаторов.



Ключи от квартир люди должны были получить еще в конце 2014 года. Прошло два года — а воз и ныне там. Правительство Ленинградской области вроде бы обещало помочь, но пока что не меняется ничего.



Доведенные до отчаяния люди вышли на митинг. Их можно понять: все они отдали по 500-700 тысяч рублей только в качестве первоначального взноса.



Что еще более печально, большинство оформило ипотеку. И теперь они в ловушке: каждый месяц нужно отдавать банку несколько десятков тысяч рублей.



А квартир как не было, так и нет. И большой вопрос — когда появятся?



Со стройки втихаря вывозятся стройматериалы непонятными компаниями в неизвестном направлении. Проведена проверка Госнадзора: «02 девелопмент» не могут доказать прочность конструкций, у них они сделаны из непонятных материалов - заявили в оргкомитете бастующих.



Здесь также пояснили, что до сих пор в ЖК «Силы Природы» нет проекта сетей водоснабжения и водоотведения, нет и других документов, гарантирующих безопасность зданий.



Это очень сложно будет принять в эксплуатацию, - переживают обманутые дольщики.



Между тем, пробки на Токсовском шоссе растут, митингующие на магистральном перекрёстке дежурят там и днем и ночью.

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