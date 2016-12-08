Украинскую беженку, скончавшуюся в Москве, две недели не могли похоронить

Жительницу станицы Луганской, гражданку Украины, не могли похоронить две недели.

Все инстанции, которые занимаются траурными мероприятиями, все это время требовали денег с ее родных - беженцев с Донбасса, хотя по закону в РФ любой человек (даже не гражданин России) имеет право быть бесплатно похороненным. Для выполнения ритуала государство выделяет 16 тысяч рублей - этой суммы достаточно для традиционной церемонии, а вот если денег нет совсем, тогда возникает серьезная проблема. Сноха усопшей, как сообщает МК, рассказала, что тело женщины элементарно было некуда деть - заплатить за сохранение семья не могла, впрочем, взять его с собой на работу, конечно же, тоже.

С захоронением беженки помог соцработник по имени Константин Мурашов, который лично обошел все инстанции и попросил бездомных на кладбище донести до могилы гроб. Интересно, что в посольстве Украины помочь убитой горем семье не смогли, заявив, что у них нет временной прописки и официального статуса беженцев.