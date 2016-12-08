Со дня гибели телеведущего Сергея Супонева прошло пятнадцать лет

Со дня гибели знаменитого российского телеведущего, руководителя дирекции детских программ ОРТ Сергея Супонева прошло уже пятнадцать лет.

Любимец тысяч зрителей трагически погиб 8 декабря 2001 года во время езды на снегоходе по льду Волги. Как выяснилось после страшной аварии, Супонев не сумел справиться с управлением и на большой скорости врезался в железные подмостки пристани. В момент гибели ему было 38 лет.

Напомним, Сергей Супонев являлся автором и ведущим телевизионных программ для детей "Зов джунглей", "Звездный час", а также "Марафон-15".