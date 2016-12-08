Госдума не будет запрещать депутатам иметь недвижимость за рубежом

Комитет Думы по безопасности и противодействию коррупции на сегодняшнем заседании не будет рекомендовать к принятию законопроект Валерия Рашкина (КПРФ), запрещающий госслужащим иметь недвижимость за рубежом.



Документ больше двух лет пролежал без действия, и вот теперь ему дан отрицательный отзыв. Обоснование – избыточные действия в отношении госчиновников, которые и так достаточно открыто декларируют свои доходы и имущество. Помимо предложений коммуниста рекомендован к отклонению аналогичный документ, внесенный в июне 2015 года заксобранием Еврейской автономной области. Он предполагает запрет на «недвижимое имущество за рубежом» для ряда чиновников.



Сейчас запрещено открывать счета за рубежом, хранить деньги и ценности в иностранных банках за пределами России госчиновникам, депутатам, сенаторам, заместителям генпрокурора, членам совета директоров Центробанка, губернаторам, а также их близким родственникам. Рашкин предлагает расширить этот запрет и перенести его на чиновничью недвижимость, а также находящуюся в собственности их супругов и несовершеннолетних детей.





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