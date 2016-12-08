Практика запрета выезда за рубеж должникам отлично себя показала, рапортует Федеральная служба судебных приставов. Согласно отчету ведомства, с должников взыскана рекордная сумма - 23,6 миллиарда рублей.

Указанная сумма взысканных долгов получена ФССП за десять месяцев 2016 года, и она в два раза превышает показатели того же периода 2015 года, когда запрет на выезд за рубеж для неплательщиков не действовал, передает ТАСС.

Сейчас выехать за рубеж может только тот россиянин, у которого нет долгов перед различными структурами, или они не превышают десяти тысяч рублей.

В настоящее время из России не могут выехать 320 тысяч должников с долгом от 10 до 30 тыс. руб. (в основном – штрафы за управление авто в нетрезвом виде).

23,6 миллиарда заплатили 27 тысяч неплательщиков.