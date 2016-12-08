Правительство хочет разрешить заключенным проводить с детьми выходные и праздники

Российское правительство подготовило пакет законов, которые в ближайшее время рассмотрит профильный комитет Госдумы РФ. Поправки касаются послаблений в режиме некоторым категориям заключенных.

Осужденным планируют разрешить свидания с их детьми по праздникам и выходным дням, пишет газета «Известия».

В списке заключенных, которые попадут под действие новых поправок, прежде всего, окажутся осужденные женщины, которые имеют ребенка в возрасте до 14 лет или ребенка-инвалида, а также мужчины, находящиеся в тюрьмах, если они являются единственными родителями в семье.

Сообщается, что поправки не коснутся осужденных за терроризм и особо тяжкие преступления и преступления против детей.

По новым поправкам, если их примут, заключенные получат право на четыре коротких посещения своего дома для свидания с детьми и на четырехчасовую прогулку с ними на выходных и в праздники за пределами территории ИК.