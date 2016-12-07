Скворцова считает коррупцию в здравоохранении неискоренимой

Глава Минздрава РФ высказалась о коррупции среди медицинских работников.

По словам Вероники Скворцовой, которые приводит «Газета.Ru», коррупция в российском здравоохранении неискоренима, пока это явление существует в государстве в целом. Так чиновница ответила на обращение депутата от ЛДПР, который пожаловался на врачей, вымогающих деньги за оказание услуг без очередей.

Ранее «АН-онлайн» писали о приговоре врачу-терапевту одной из больниц Ивановской области. Медик получал незаконное денежное вознаграждение за то, что выдавал справки без осмотра пациентов. За совершенные преступления суд наказал мужчину штрафом.

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