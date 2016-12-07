Руководство «Уральского рабочего» приняло решение сократить ставку обозревателя Юрия Глазкова с 7 февраля. Возможно, причиной стала гражданская позиция журналиста.

Дело в том, что он принимал активное участие в кампании против строительства «храма на воде». Юрий Глазков был одним из тех, кто составлял и послал письмо в адрес главы УГМК-Холдинг Андрея Козицына и руководителя «Русской медной компании» Игоря Алтушкина (строительство храма-на-воде приписывают именно им) с просьбой пересмотреть планы по строительству собора святой Екатерины на пруду.

В какой-то материалы Юрия Глазкова перестали выходить в «Уральском рабочем». Затем его попросили написать заявление об уходе по собственному желанию. Но он отказался. После этого ему передали уведомление о сокращении должности. Сейчас Юрий Глазков просто находится на рабочем месте. Видимо, это продлится до 7 февраля.