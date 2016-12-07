Интернет-журналисты из США не ставили целью рассекретить ядерные боезапасы по всему миру, скорее, они хотели показать, насколько эти бомбы близки к населенным пунктам, то есть их потенциальную опасность.

Видео, которое опубликовано на YouTube сообществом RealLifeLore, набрало за несколько дней более 300 тысяч просмотров.

На представленной карте нанесены места расположения ядерных боезарядов по всему миру, от США до Китая. Примечательно, что максимальное число ядерных бомб, если верить блогерам, находится под российским городом Саратов: более 6 процентов мирового запаса.

Журналисты отмечают, что ядерные бомбы по странному стечению обстоятельств размещены именно там, где их вообще быть не должно по определению: вблизи Роттердама, Милана, рядом с Кельном и Брюсселем…

Блогеры, однако, не сообщают, откуда почерпнули информацию о ядерных бомбах.