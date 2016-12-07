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В Башкирии осудили директора спорткомплекса, где утонул ребенок

7 декабря 2016, 15:24 [ «АН-онлайн» ]

В Башкирии осудили директора спорткомплекса, где утонул ребенок
Фото: pixabay.com

В мае этого года было возбуждено уголовное дело по факту гибели ребенка-инвалида в спортивном комплексе в башкирском городе Белорецке. Сегодня стало известно о решении суда в отношении руководителя спорткомплекса.

В ходе проведенного расследования выяснилось, что на место инструктора местного бассейна, где и случилась трагедия, был принят местный житель, не имеющий соответствующего образования, который совмещал эту работу с обязанностями лаборанта. Он должен был не только следить за детским и взрослым бассейнами одновременно, но и каждые три часа брать пробы воды. В связи с этим мужчина не мог качественно выполнять свои обязанности и оказать своевременную помощь в случае необходимости, что и привело к гибели ребенка.

Суд признал руководителя спорткомплекса виновной в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и приговорил к двум годам тюремного заключения.

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