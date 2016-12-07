Народным целителям начнут выдавать лицензии на официальную практику

Интересное заявление сделал зампред координационного совета по регулированию народной медицины при Минздраве. По словам Владимира Егорова, народным целителям официально разрешат практиковать.

Как сообщается, Минздрав начнет выдавать лицензии таким врачевателям уже со следующего года. Правда, чтобы получить такой документ, будет необходимо пройти практику в частной клинике у медиков. При этом она будет платной.

Разумеется, речь не идет о сложных направлениях медицины. Например, хирургии. Лицензии будут выдавать тем, кто, например, исцеляет с помощью трав. Разрешение на практику смогут получить, к примеру, костоправы, сообщает vesti.ru.

При этом отмечается, что вся ответственность за практику, пройденную целителем, ляжет на плечи врачей. Также стало известно, что планируется включить в традиционную медицину некоторые методы, которые на данный момент применяют народные врачеватели.