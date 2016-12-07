Госдума: Украина не только самая коррумпированная, но и самая бедная

В Госдуме РФ отреагировали на отчет, который предоставил Европейский суд аудиторов. Эксперты назвали Украину самой коррумпированной страной в Европе. А также посетовали, что несмотря на вложения средств и проведение реформ, коррупция в «незалежной» по-прежнему процветает.

Член комитета по международным делам Госдумы Сергей Железняк прокомментировал выводы аудиторов. Он отметил, что они должны немного отрезвить Евросоюз и показать, насколько неэффективно вкладывать деньги в Украину, сообщает ТАСС.

По словам политика, деньги, которые могли бы быть направлены на восстановление экономики и социальные нужды, разворовываются и направляются на войну с собственным народом. Президент Украины Петр Порошенко занимается деструктивной деятельностью в то время, как население страны нищает. В итоге Украина уже стала не только самой коррумпированной страной в Европе, но и наиболее бедной.