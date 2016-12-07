Парень распространил в Интернете фото голой девушки из мести

Следователи Краснодара проводят проверку по факту появления на просторах Интернета фотографий, на которых изображена голая школьница.

Как сообщается, 13-летняя девочка переписывалась в соцсетях со своим сверстником из Молдавии. По всей видимости, тогда откровенные фотографии и были выложены в Сеть. По некоторым данным, причиной послужила ссора, которая возникла между ребятами, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Вероятно, парень обиделся и решил отомстить своей бывшей знакомой. Он распространил фотографии в надежде, что жизнь девочки станет далеко не сладкой. Парень рассчитывал, что в школе над ней начнут смеяться.