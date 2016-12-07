Землетрясение, которое 28 лет назад разрушило город Спитак, было крупнейшим за всю историю двадцатого века. Трагедия унесла жизни более 25 тысяч человек. Подземная буря случилась 7 декабря 1988 года.

Память погибших от тех сильнейших подземных толчков почтили 7 декабря военнослужащие российской военной базы Юго-восточного военного округа в Армении, сообщает пресс-служба ЮВО.

В массовом траурном мероприятии в память о жертвах стихии и тех, кто погиб при ликвидации ее последствий, приняли участие более 2 тысяч российских воинов и членов их семей.

Напомним, землетрясение произошло в республике 7 декабря 1988 года в 11.41. За 37 секунд подземные толчки в 11,5 баллов по шкале Рихтера полностью разрушили города Спитак, Ленинакан (ныне – город Гюмри), Степанаван, Кировакан (ныне Ванадзор) и еще более 300 городов и селений Армении.

Стихия убила более 25 тысяч жителей, 19 тысяч получили тяжелые увечья на всю жизнь и более полумиллиона людей остались без крова.