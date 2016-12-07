Джигурду заподозрили в изнасиловании

Борьба Джигурды и единственной наследницы Людмилы Браташ продолжает набирать обороты. По некоторым данным, последняя подала иск на артиста в Кунцевский следственный комитет. Она подозревает Джигурду в том, что он изнасиловал ее сестру.

Поводом для такого поворота событий стало видео, на котором якобы Никита Джигурда вступил в половой контакт с Людмилой Браташ. Как сообщается, на записи видно, что женщина находится в бессознательном состоянии и никак не реагирует на происходящее. Однако, по некоторым данным, Джигурда утверждает, что все случилось по обоюдному согласию, сообщает life.ru.

Напомним, что шоумен судится с родственниками Браташ за наследство. Он утверждает, что богатая дама оставила свое состояние крестникам – детям Джигурды. Однако родные скончавшейся оспорили завещание.