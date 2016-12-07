Джигурду заподозрили в изнасиловании

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Сборная России выиграла «золото» и «серебро» на ЧМ по плаванию на короткой воде
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Тренер ЦСКА Слуцкий покинет клуб и уедет в Антарктиду
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Озвучена причина гибели космического грузовика "Прогресс"
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«Ростов» сыграл вничью с ПСВ и продолжит свой еврокубковый сезон
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Слуцкий – футбольный художник
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ОПЕК и Россия договорились о сокращении нефтедобычи
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В Ульяновской области пропавших подростков нашли пользователи соцсетей
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В Казани горит колония, заключенных эвакуируют
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Российские экономисты рассказали, что подорожает после Нового года
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ФСБ задержало группу подозреваемых в экстремизме в Подмосковье и столице
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Путин резко отозвался о решении литовских властей
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За взятку арестовали старшего следователя СК РФ
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Гибель детей в ХМАО: следствие сообщило, кому и за что предъявлены обвинения
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Итоги осенне-зимнего отрезка чемпионата России, а также что ждёт РФПЛ весной
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Падение метеорита над Сибирью сняли на камеру (ВИДЕО)
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Сильнейший ветер ронял остановки в Пензе
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Задержана директор спортшколы, где занимались погибшие в ХМАО дети
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Все фракции Госдумы поддержали введение депутатских «майских каникул»
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Режиссер Валерий Белякович скончался в реанимации московской клиники
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Консьержка элитного дома в Москве воровала дорогие вещи жильцов, заведено дело
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В Ульяновской области уже неделю не могут найти двух школьниц
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В Кремле посетовали на сдержанную реакцию Запада по поводу обстрела госпиталя в Алеппо
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Жительницу Подмосковья, укравшую 80 плиток шоколада, будут судить
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В Карелии совершил суицид 10-летний ребенок, оставшийся дома один
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Задержана банда преступников, похищавшая деньги с банковских карт пенсионеров
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Непарламентские партии начинают консультировать Госдуму
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Адвокат скончался прямо в московском суде
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Ученик питерской коррекционной школы скончался после урока физкультуры