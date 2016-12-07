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На полигоне прошли испытания нового российского пулемета (ВИДЕО)

7 декабря 2016, 12:12 [ «АН-онлайн» ]

На полигоне прошли испытания нового российского пулемета (ВИДЕО)
Фото: pixabay.com

Стало известно, что на полигоне во Владимирской области прошли испытания новых ручных пулеметов калибра 7,62 мм, изготовленных на заводе имени Дегтярева. Сообщается, что они очень хорошо себя зарекомендовали в ходе проверки. По словам специалистов, новинки ничем не уступают зарубежному оружию по своей точности и мощности.

Один из пулеметов, который подвергся испытанию, носит название "Печенег-СП". По всей видимости, он является уже усовершенствованным аналогом "Печенега", который находится на вооружении армии. От своего предшественника пулемет отличается рядом характеристик, сообщает rg.ru.

Во время испытаний он показал очень внушительные результаты. Из него без проблем смогли сбить манекен, который находился на расстоянии четыреста метров, а также пробить кирпичную кладку.

После того, как закончатся испытания пулеметов, будет решаться вопрос о постановке их на вооружение армии.

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