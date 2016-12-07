Глава Чечни написал в своем аккаунте в социальных сетях, что ему была проведена операция после того, как он получил травмы во время тренировок по боксу.

Рамзан Кадыров рассказал, что ему было очень непросто оказаться в качестве пациента. Однако, по его словам, все процедуры прошли успешно, и он смог вернуться домой.

Чеченский лидер отметил, что ему многие советовали обратиться за помощью к специалистам из других стран. Однако он решил, что будет делать операцию в Грозном. И нисколько об этом не пожалел. Кадыров отметил, что профессионализм местных врачей, а также оборудование клиник не уступают зарубежным.

Глава Чечни выразил благодарность всем врачам и медсестрам, которые ему помогли. Свои слова он подкрепил фотографиями, которые также разместил в своем сообщении в соцсети.