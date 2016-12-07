Пенсионеры, чьи доходы ниже прожиточного минимума, имеют право на доплату

Специалисты рассказали, кому из пенсионеров положена надбавка. Эта информация может стать особенно актуальной уже в 2018-м году. В том случае, если прогнозы специалистов оправдаются, социальные пенсии могут упасть ниже прожиточного минимума.

По словам экспертов, старикам, чьи доходы не дотягивают до уровня выживания, положены надбавки. Такие доплаты должны компенсировать разницу между пенсией и размером прожиточного минимума. В случае отрицательной динамики социальной пенсии, на добавки могут претендовать более трех миллионов россиян.

Однако специалисты отмечают, что выплат могут лишить, если пенсионеры получают другую соцподдержку. Например, оплата проезда, «коммуналки», компенсация телефонной связи, а также прочие льготы. В том случае, если их общая стоимость вместе с пенсией окажется выше прожиточного минимума, доплаты не дадут, сообщает careerist.ru.

По прогнозам ПФР, число претендентов на доплаты среди пенсионеров может увеличиться к 2019 году на семьдесят процентов.