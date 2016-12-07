Не успела просохнуть краска после полномасштабного ремонта, а в цирке Чинизелли готовят новые сооружения: вторую сцену, купольную часть дополнят современным оборудованием и освещением. Но главное - установят звездное небо, которого так не хватает в хмуром Петербурге.

Как заявляет Гия Эрадзе, генеральный директор цирка по художественной части, внутри манежа и под куполом слишком мало современного оборудования и нужного освещения для создания различных эффектов. К Новому году креативная команда под руководством Гия намеревается создать под куполом звездное небо, которое будет в цирке на постоянной основе.

Как всегда это бывает, первое, что делает любой новый руководитель советско-российского образца, он меняет мебель в своем кабинете, команда Гия пошла дальше.

В цирке запланирована смена декораций, а оркестр намереваются пересадить на видимое для зрителей пространство. Чтобы провести работы по обустройству помещения, из московского цирка Никулина был приглашен Анатолий Нежнов – мастер своего дела.

Эрадзе сообщает, что Нежнов намерен усадить оркестр на новую декорацию, а также создать сцену для определенных действий во время перестановки номеров и манежных реквизитов.

Напомним, что Министерство культуры Российской Федерации недавно сократило прежнего худрука цирка. На сегодняшний день обязанности начальника и художественного руководителя объединили, поэтому дрессировщик и продюсер Гия Эрадзе теперь в ответе и за развитие, продвижение художественных программ. Лишь 16 декабря пройдет дебютное шоу под началом нового руководства

Справка: За последние дни вокруг Цирка разгорелись новые страсти и, как это обычно бывает, когда есть, что делить — вокруг финансовой самостоятельности. Директор Петербургского государственного цирка Михаил Смородкин прокомментировал перспективу включения Цирка на Фонтанке в систему Росгосцирка:.

«Есть разные мнения на эту тему. Мы неоднократно проводили встречи с представителями Министерства культуры, с представителями цирковой общественности. И в общем мы остановились на том, что мы оставим себе определенную грань, за которую другие цирки не будут заступать, а именно, мы будем иметь финансовую самостоятельность, но не в полном объеме, как она у нас сейчас имеется. Мы можем инвестировать деньги в себя, а какую-то часть будем выделять на помощь регионам».

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