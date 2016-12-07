Госдуму хотят взять под контроль

С интересной инициативой выступила Общественная палата. Она предлагает установить мониторинг деятельности Госдумы. При этом общественники объясняют, чем вызвана их идея.

Общественная палата подготовила доклад, который ляжет на стол президента в конце года. В него она включила свое предложение. ОП хочет взять под контроль деятельность парламентариев.

Общественники считают, что работа депутатов должна оцениваться по ее реальной эффективности, а также решению проблем. Однако на данный момент связь между народом и их избранниками довольно слаба. К тому же многие парламентарии игнорируют свои обязанности: не отстаивают интересы граждан, пропускают заседания Госдумы, редко выезжают в регионы, сообщает izvestia.ru.

Инициатива уже стала предметом спора экспертов, которые разделились на два лагеря. Одни считают, что идея общественников правильная, другие думают, что народных избранников должен контролировать сам народ и никто другой.