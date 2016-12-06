У побережья Евпатории в Крыму нашли кладбище затонувших кораблей

Археологи сообщили об удивительной находке. По их словам, у берегов Евпатории обнаружили кладбище затонувших кораблей.

Открытие удалось сделать во время восстановления набережной. На протяжении примерно 1200 метров археологи обнаружили пять судов. Также стало известно, что, по предположению ученых, три из них могут принадлежать Британии. Эксперты пришли к такому выводу после того, как разглядели эмблему английской короны на одном из кораблей, сообщает tvzvezda.ru.

Местные жители сразу вспомнили легенду, которая давно будоражит многих на полуострове. Согласно приданию, в море может лежать клад. Легенда гласит, что один из кораблей, перевозивших золото для моряков, затонул вместе с сокровищами во время шторма в девятнадцатом веке.