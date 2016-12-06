Чиновники выкинули на помойку игрушки, сделанные детьми для украшения города

Ужасный скандал разразился в Челябинске. Чиновники взяли да выкинули на помойку игрушки, которые дети изготовили для украшения города накануне чемпионата России по фигурному катанию.

Изначально идея конкурса соответствовала всему доброму и светлому. Организаторы заявили, что его цель – способствовать совместному творчеству родителей и детей. Также обещали, что обязательно выберут победителей посредством голосования в Интернете. А всеми игрушками, которые изготовят дети, украсят город перед чемпионатом России по фигурному катанию, который должен был пройти в Челябинске накануне Нового года.

Малыши и их родители активно откликнулись на призыв организаторов. Ребятишки ночами с любовью создавали рыбок и снеговиков. Затем отправили свои творения в Министрество культуры и стали с нетерпением ждать итогов конкурса, сообщает телеканал РЕН ТВ.

В каком же шоке были дети и их родители, когда они увидели игрушки, созданные их руками, на городской помойке. Причем сообщается, что многие малыши сами находили свои поделки и узнавали их. Родители рассказывают, что им больше всего обидно за слезы, которые пролили их дети.

Правда, затем организаторы конкурса все же обещали разобраться в произошедшем и наказать виновных. Но родителей волнует другой вопрос: как объяснить все это детям.