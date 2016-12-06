В Тверской области избран Уполномоченный по правам человека

Согласно Постановлению, принятому Законодательным Собранием региона, новым Уполномоченным по правам человека в Тверской области стала Надежда Егорова.



Надежда Александровна Егорова известна в регионе как депутат Законодательного Собрания Тверской области третьего, четвертого, пятого созывов, председатель комитета по госустройству и местному самоуправлению.



Напомним, что согласно региональному закону «Об Уполномоченном по правам человека в Тверской области и Уполномоченном по правам ребенка в Тверской области» Уполномоченный по правам человека избирается на должность Законодательным Собранием Тверской области. Данный вопрос рассмотрен парламентом в связи с истечением срока полномочий действующего Уполномоченного по правам человека в Тверской области Владимира Бабичева.



Кандидатуру Надежды Егоровой внесла группа депутатов Законодательного Собрания, собрание депутатов Конаковского района и тверская правозащитная общественная организация «Качество жизни». Также она была согласована Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации.



Согласно региональному законодательству, Уполномоченный по правам человека избирается на должность сроком на пять лет. Кроме того, избираться на эту должность нельзя более двух сроков подряд.



Депутаты Законодательного Собрания утвердили кандидатуру Надежды Егоровой на должность Уполномоченного по правам человека в Тверской области. После избрания Надежда Егорова вступила в должность, принеся торжественную присягу:



-Торжественно клянусь, добросовестно исполняя возложенные на меня высокие обязанности Уполномоченного по правам человека в Тверской области, всеми силами защищать права, свободы и законные интересы человека и гражданина в Тверской области, руководствуясь при этом Конституцией РФ, федеральным законодательством, Уставом Тверской области и законодательством Тверской области, общепризнанными принципами и нормами международного права, международными договорами, а также принципом справедливости и голосом своей совести.



Председатель Законодательного Собрания Тверской области Сергей Голубев поздравил Надежду Егорову с избранием и выразил уверенность в том, что ее деятельность будет способствовать реализации прав человека в Тверской области.



Как призналась сама Надежда Егорова, ее пятнадцатилетний опыт работы депутатом областного парламента обязательно пригодится ей в новом статусе.



- Многие вопросы, с которыми ко мне обращались, я «пропускала» через душу и сердце. По-другому просто нельзя работать с людьми. Я отдаю себе отчет, что в должности Уполномоченного по правам человека мне придется защищать людей, оказавшихся в сложной ситуации, искать ту самую золотую середину, чтобы и власть заставить работать, и добиться обязательного решения проблем. Первым делом планирую изучить опыт как своих предшественников, так и коллег из других регионов. Любые успешные наработки обязательно буду использовать для решения вопросов тех людей, чьи права были нарушены, - сказала Надежда Егорова.





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