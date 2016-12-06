В Тверской области совершенствуется экологическое законодательство

Региональный закон «Об экологическом образовании, просвещении и формировании экологической культуры» принят в первом чтении Законодательным Собранием Тверской области.



Основная цель закона, разработанного постоянным комитетом по аграрной политике и природопользованию - создание в регионе условий для формирования экологической культуры.



С предложением разработать такой закон областного уровня выступила Волжская природоохранная прокуратура. По мнению контрольного органа, экологическое образование должно быть повсеместным – с введением определенных стандартов и норм, которые будут реализовываться в образовательных учреждениях региона. Подобные законы уже действуют в одиннадцати из пятнадцати «волжских» субъектов.



В настоящее время экологическая обстановка на территории Российской Федерации характеризуется существенными нарушениями природной среды, что приводит к полной или частичной утрате естественных ресурсов, снижению продуктивности природных ландшафтов. Ежегодно надзорными органами выявляются многочисленные нарушения природоохранного законодательства. Одной из причин распространения нарушений в данной сфере является низкий уровень экологических знаний населения, несмотря на ту профилактическую работу, которая проводится как органами государственной власти различных уровней, так и многочисленными общественными организациями.



Принятым в первом чтении законом Тверской области «Об экологическом образовании, просвещении и формировании экологической культуры» устанавливаются правовые и организационные основы для экологического образования и просвещения. Разработка документа велась с учётом мнения как специалистов в сфере охраны окружающей среды, так и общественных организаций. Свое положительное заключение дал губернатор Тверской области Игорь Руденя.



Законопроект вводит такие понятия, как «экологическая информация», «экологическая культура», «экологическое воспитание», «экологическое образование», «экологическое просвещение», определяет полномочия Законодательного Собрания и Правительства Тверской области.



Согласно документу, экологическое образование в Тверской области представляет собой единую систему всеобщего и комплексного экологического образования, включающую общее, среднее профессиональное, высшее и дополнительное образование, а также распространение экологических знаний - в том числе через СМИ, музеи, библиотеки, учреждения культуры, природоохранные учреждения, организации спорта и туризма.



Экологическое просвещение, в свою очередь, должно осуществляться посредством распространения и пропаганды экологических знаний, включая информирование населения о принятых и разрабатываемых нормативных правовых актах в области охраны окружающей среды; организацию и проведение научно-практических конференций, «круглых столов», семинаров, лекториев, посвященных охране окружающей среды, рациональному природопользованию и обеспечению экологической безопасности; организацию эколого-просветительских центров; проведение субботников и других природоохранных акций; развитие экологического туризма.



Также в законе прописаны права граждан, общественных объединений и иных организаций в сфере экологического образования и просвещения, формирования экологической культуры.



Следующий, 2017-й год объявлен в России Годом экологии, что еще раз подчеркивает важность принятия законов в сфере экологии и экологического воспитания.



- Экологическое просвещение и воспитание - существенный момент в решении проблем экологии, - считает председатель Законодательного Собрания Тверской области Сергей Голубев. - Закон об экологическом просвещении принят в первом чтении, но в рамках обсуждения возникло несколько вопросов, которые будут реализованы при подготовке документа ко второму, окончательному чтению. Не будем также забывать, что в Тверской области находится исток Волги, а это накладывает на всех нас дополнительные обязательства по сохранению экологии Волжского бассейна. В преддверии Года экологии совершенствовать природоохранное законодательство призвал Президент. И принятие нашего закона направлено на решение общих задач, которые стоят перед российскими законодателями.



Пресс-служба Законодательного Собрания Тверской области

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