Полный тезка Владимира Путина отказался сменить фамилию даже за iPhone 7

50-летний житель Крыма решил стать полным тезкой с президентом РФ после того, как полуостров присоединился к России. По его словам, такое решение он принял не случайно. Ему близки принципы, которых придерживается российский лидер.

По словам крымчанина, как только он получил паспорт с новым именем и фамилией, его жизнь резко изменилась. Мужчина утверждает, что быть ВВП довольно ответственно. Надо же достойно следовать такой высокой чести. А потому сейчас тезка президента ведет активную общественную работу, а также участвует в борьбе с коррупцией, сообщает ria.ru.

Правда, по словам мужчины, окружающие по разному реагируют, когда слышат, как его зовут. Чаще всего не верят и требуют паспорт. Например, ему отказали в регистрации соцсетях, попросив предъявить документ. Да и по телефону часто хамят, когда мужчина представляется. Люди думают, что он над ними шутит.

Но эти небольшие неурядицы жителя Крыма не смущают. По словам Владимира Владимировича, никакие проблемы не заставят его отказаться от новых имени и фамилии. Мужчина вспоминает, как однажды в Интернете проходила акция, которую устроил украинский олигарх. Всем, кто носил фамилию Путин, дарили iPhone 7, если они ее поменяют. Тогда мужчина отказался расставаться с новой фамилией, несмотря на обещанный дорогой презент.