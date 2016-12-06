Фонд по контролю за качеством жилья, предоставленного в рамках программ переселения граждан из аварийного жилищного фонда, публикует очередной информационный бюллетень по состоянию на 1 декабря 2016 года.





Информационный бюллетень



о результатах деятельности Фонда по контролю за качеством жилья, предоставленного в рамках программ переселения граждан



из аварийного жилищного фонда,



по состоянию на 1 декабря 2016 года



На сайте Фонда ЖКХ fondgkh.ru в разделе «На контроле» представлены сведения о результатах деятельности Фонда по контролю за качеством жилья, предоставленного в рамках программ переселения граждан из аварийного жилищного фонда.



В соответствии с Приказом Минстроя России от 1 октября 2015 г. N 709/пр* в разделе «На контроле» размещен «Реестр обращений по вопросам качества жилых помещений, предназначенных для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в рамках региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда» (далее – Реестр).



На данный момент на контроле находится информация по 605 МКД в 64 субъектах РФ, за 11 месяцев 2016 года в связи с документально подтвержденным устранением недостатков сняты с контроля обращения по 1075 МКД в 68 субъектах РФ.













Наибольшее количество многоквартирных домов, по которым обращения находятся на контроле, по состоянию на 1 декабря 2016 года зафиксировано в Забайкальском крае (по 60 МКД), Республике Коми (по 39 МКД), Нижегородской области (по 37 МКД), Республике Бурятии (по 32 МКД), Вологодской области (по 26 МКД).













В целях усиления контроля в январе-ноябре 2016 года проведено 45 видеоселекторных совещаний с 46 субъектами РФ.



По состоянию на 1 декабря 2016 года в текущем году проведено 168 контрольных мероприятий в 79 субъектах РФ, в том числе 53 плановые проверки. При этом осмотрено 4 427 МКД на территории 510 муниципальных образований, из которых 2416 МКД были осмотрены на предмет качества предоставляемых жилых помещений по программам переселения. В 748 из них были выявлены существенные нарушения по качеству, при этом 283 дома в 43 субъектах РФ по результатам проверок были включены в реестр обращений по качеству жилья, а по 99 домам в 28 субъектах, включенных в реестр по ранее выявленным нарушениям, информация об устранении строительных дефектов, представленная регионами, не подтвердилась или были выявлены новые дефекты, в связи с чем устранение нарушений в этих домах повторно взято на контроль Фонда.