Больше всего нареканий по переселению из аварийного жилья в Забайкальском крае
6 декабря 2016, 14:47 [ «АН-онлайн» ]
Фонд по контролю за качеством жилья, предоставленного в рамках программ переселения граждан из аварийного жилищного фонда, публикует очередной информационный бюллетень по состоянию на 1 декабря 2016 года.
Информационный бюллетень
о результатах деятельности Фонда по контролю за качеством жилья, предоставленного в рамках программ переселения граждан
из аварийного жилищного фонда,
по состоянию на 1 декабря 2016 года
На сайте Фонда ЖКХ fondgkh.ru в разделе «На контроле» представлены сведения о результатах деятельности Фонда по контролю за качеством жилья, предоставленного в рамках программ переселения граждан из аварийного жилищного фонда.
В соответствии с Приказом Минстроя России от 1 октября 2015 г. N 709/пр* в разделе «На контроле» размещен «Реестр обращений по вопросам качества жилых помещений, предназначенных для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в рамках региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда» (далее – Реестр).
На данный момент на контроле находится информация по 605 МКД в 64 субъектах РФ, за 11 месяцев 2016 года в связи с документально подтвержденным устранением недостатков сняты с контроля обращения по 1075 МКД в 68 субъектах РФ.
Наибольшее количество многоквартирных домов, по которым обращения находятся на контроле, по состоянию на 1 декабря 2016 года зафиксировано в Забайкальском крае (по 60 МКД), Республике Коми (по 39 МКД), Нижегородской области (по 37 МКД), Республике Бурятии (по 32 МКД), Вологодской области (по 26 МКД).
В целях усиления контроля в январе-ноябре 2016 года проведено 45 видеоселекторных совещаний с 46 субъектами РФ.
По состоянию на 1 декабря 2016 года в текущем году проведено 168 контрольных мероприятий в 79 субъектах РФ, в том числе 53 плановые проверки. При этом осмотрено 4 427 МКД на территории 510 муниципальных образований, из которых 2416 МКД были осмотрены на предмет качества предоставляемых жилых помещений по программам переселения. В 748 из них были выявлены существенные нарушения по качеству, при этом 283 дома в 43 субъектах РФ по результатам проверок были включены в реестр обращений по качеству жилья, а по 99 домам в 28 субъектах, включенных в реестр по ранее выявленным нарушениям, информация об устранении строительных дефектов, представленная регионами, не подтвердилась или были выявлены новые дефекты, в связи с чем устранение нарушений в этих домах повторно взято на контроль Фонда.
При осуществлении контроля за качеством жилья Фонд активно взаимодействует с органами прокуратуры, ГУЭБ и ПК МВД РФ.
По информации, представленной в Фонд в период с 1 января 2015 года по 1 декабря 2016 года, с использованием материалов проверок Фонда правоохранительными органами расследуется 53 уголовных дела, связанных с различными нарушениями при реализации программ переселения граждан из аварийного жилья, на территории 29 регионов (Республика Башкортостан, Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Республика Коми, Республика Мордовия, Республика Северная Осетия – Алания, Республика Тыва, Забайкальский край, Красноярский край, Пермский край, Приморский край, Архангельская область, Волгоградская область, Вологодская область, Ивановская область, Иркутская область, Костромская область, Мурманская область, Новосибирская область, Пензенская область, Псковская область, Ростовская область, Свердловская область, Ставропольский край, Тверская область, Томская область, Ульяновская область, Челябинская область, Еврейская автономная область). Кроме того, в следственных органах 17 регионов находятся материалы проверок для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовных дел.
В 33 субъектах РФ были возбуждены дела об административных правонарушениях, объявлялись предостережения о недопустимости нарушения закона, виновные должностные лица привлекались к дисциплинарной ответственности.
* Обеспечение контроля за качеством жилья, предоставленного в рамках программ переселения граждан из аварийного жилищного фонда, реализуется субъектами РФ и Фондом на основании Приказа от 1 октября 2015 г. N 709/пр Минстроя России «О создании комиссии по вопросам качества жилых помещений, предоставленных гражданам при реализации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда».
«Горячая линия» Фонда 8-800-700-89-89 принимает звонки по будням с 7.00 до 18.00 (для всех регионов РФ бесплатно).