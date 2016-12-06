В Госдуме прокомментировали идею о разрешении машинам экстренных служб таранить автомобили

Как уже сообщали ранее сегодня “АН-онлайн”, члены Общественной палаты выступили с предложением разрешить автомобилям пожарной службы и скорой помощи таранить мешающие проезду автомобили.

Выдвинутую инициативу прокомментировали депутаты Госдумы, причем их мнения разделились. Так, зампред комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Вячеслав Лысаков назвал идею бредовой. По его мнению, разрешать на законодательном уровне водителям машин оперативной службы таранить чужие автомобили ни в коем случае нельзя.

С Лысаковым не согласился замглавы думского комитета по транспорту Сергей Тен. В эфире радиостанции “Эхо Москвы” он заявил, что определенная логика в предложении есть. Тен отметил, что когда человеческая жизнь висит на волоске, каждая секунда может стать решающей. По его мнению, инициативу следует обсудить.

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