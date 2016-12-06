Фестивалю «Гринландия», организатором и идейным вдохновителем которого является депутат Государственной Думы РФ Олег Валенчку, давно уже стало тесно в рамках песенного конкурса. Сегодня — это большой гражданский форум под открытым небом, где обсуждаются самые острые проблемы современности.





Одна из них — вопросы образования и воспитания подрастающего поколения. Поэтому в этом году впервые в рамках патриотического движения «Гринландии» на поляне в Бошарово работал педагогический лагерь. Более ста педагогов со всей Кировской области приехали на фестиваль, чтобы поделиться друг с другом опытом и узнать что-то новое.



- Такой опыт был очень полезен для всего педагогического сообщества Кировской области, — рассказывает координатор РДШ в Кировской области Елена Белорыбкина. — Поэтому мы приняли решение сделать педагогический лагерь постоянным проектом «Гринландии» и начать подготовку к нему уже с осени.





В этом году в рамках педлагеря работало несколько площадок: профессиональная, патриотическая, творческая, трудовая и спортивно-оздоровительная. В следующем их круг будет расширен.



- Мы добавим информационно-медийную площадку, — говорит Елена Анатольевна. — Сегодня в рамках Российского движения школьников этому направлению отводится особое место, так как для детей очень важно уметь рассказывать о себе и о том, что происходит вокруг.





Опыт наших педагогов вызвал большой интерес у их коллег их соседних регионов. Уже сегодня в оргкомитет поступают заявки от учителей на участие в педлагере.