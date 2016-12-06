Пенсионеру из Приамурья пришлось доказывать в суде, что он жив

Пенсионеру из города Белогорска Амурской области пришлось через суд аннулировать запись о собственной смерти, сделанную по ошибке. Оказалось, что под его именем был похоронен другой человек.

Пожилой мужчина обратился в суд после того, как ему перестали выплачивать пенсию. Как выяснилось, произошло это потому, что он числится мертвым. В ходе разбирательства было установлено, что знакомый пенсионера попросил у него военный билет и страховой полис, чтобы обратиться в больницу. Однако он умер в медучреждении и был похоронен по тем документам, которые оказались у него при себе.

Суд принял во внимание тот факт, что пенсия является единственным источником дохода истца, и постановил привести свое решение к немедленному исполнению.