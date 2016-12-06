Кремль прокомментировал предложение Минфина об урезании зарплат врачей

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал предложение, выдвинутое Минфином по поводу возможности вдвое урезать рост заработной платы врачей.

Ранее Минфин предложил снизить темпы роста зарплат медикам. Таким образом, вместо обещанных 10,6% заработная плата должна была бы вырасти только на 5,4%. По словам Пескова, выдвинутое предложение является только одной из возможных точек зрения. Предложения такого рода должны проходить обязательную процедуру согласования с другими ведомствами. В настоящий момент какая-либо позиция по этому поводу не вырабатывалась, поэтому не может быть озвучена.

Кроме того, представитель Кремля подчеркнул, что в этом вопросе главное - не забывать об ориентирах, которые были четко обозначены президентом в майских указах.