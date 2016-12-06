Стало известно, в какую страну россияне сейчас ездят отдыхать чаще всего

В октябре 2016 года специалисты в сфере туризма в Испании сообщили, что страну за месяц посетили около 78,5 тысяч граждан России.

Об этом заявили в организации Frontur, которая следит за прибытием иностранцев в Испанию. Согласно этим данным, численность россиян, которые решили посетить королевство, почти на 25,8% выше показателей за аналогичный период прошлого года и демонстрирует наибольший рост с декабря 2013 года.

Как уточняет издание "Экспансьон", три года назад увеличение потока туристов из РФ составляло 44,4%. С января по октябрь текущего года Испанию в общей сложности посетили 921,1 тысячи граждан России.