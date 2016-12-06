Бывшие депутаты Госдумы VI созыва, не прошедшие в её новый состав, не спешат освободить служебные квартиры, оплачиваемые за счёт бюджета. Впрочем, до суда, как бывало раньше с таковыми, пока дело не дошло.

На улице Улофа Пальме в Москве продолжают жить, нередко вместе с семьями, 86 депутатов, не попавших в новый созыв парламента, сообщает РБК. Более того, до 4 декабря кроме прежнего места проживания они сохраняют все льготы, включая денежные выплаты и медобслуживание. Только после этого они начнут освобождать жильё для новичков-депутатов, причём, сроки не узаконены. Бывали случаи, когда процесс растягивался до года, рассказывают в комитете по регламенту Госдумы. Впрочем, большинство всё-таки должно переместиться в гостиницы Mariott или «Метрополь» уже в январе. Домой многие не спешат, поскольку, например, дети заканчивают учебный год в московских школах.

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