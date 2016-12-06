Путин стал одним из самых упоминаемых людей в российском Twitter в 2016 году
6 декабря 2016, 09:20 [ «АН-онлайн» ]
Российский лидер Владимир Путин стал одним из наиболее часто упоминаемых людей в российском Twitter в 2016 году. Свое первенство президент России разделил с британским актером Аланом Рикманом, исполнившем роль Севериуса Снейпа в фильмах о мальчике-волшебнике Гарри Поттере.
Также среди известных личностей, заставивших россиян о себе говорить, оказался избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, глава российского МИДа Сергей Лавров и представитель ведомства Мария Захарова.
Событием, приковавшим к себе внимание россиян, стала победа Украины на конкурсе “Евровидение”. На втором месте по популярности - вручение премии “Оскар” американскому актеру Леонардо ди Каприо.
В киноиндустрии наибольший интерес у россиян вызвали фильмы “Отряд самоубийц” и “Дэдпул”, а также сериалы “Игра престолов” и “Волчонок”, а бойз-бэнд One Direction стал самым популярным в категории “Музыка”.
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