Путин стал одним из самых упоминаемых людей в российском Twitter в 2016 году

Российский лидер Владимир Путин стал одним из наиболее часто упоминаемых людей в российском Twitter в 2016 году. Свое первенство президент России разделил с британским актером Аланом Рикманом, исполнившем роль Севериуса Снейпа в фильмах о мальчике-волшебнике Гарри Поттере.

Также среди известных личностей, заставивших россиян о себе говорить, оказался избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, глава российского МИДа Сергей Лавров и представитель ведомства Мария Захарова.

Событием, приковавшим к себе внимание россиян, стала победа Украины на конкурсе “Евровидение”. На втором месте по популярности - вручение премии “Оскар” американскому актеру Леонардо ди Каприо.

В киноиндустрии наибольший интерес у россиян вызвали фильмы “Отряд самоубийц” и “Дэдпул”, а также сериалы “Игра престолов” и “Волчонок”, а бойз-бэнд One Direction стал самым популярным в категории “Музыка”.