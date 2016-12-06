Ровно пять лет назад по инициативе председателя Союза садоводов России, депутата Государственной Думы РФ Олега Валенчука на территории Кировской области стартовал социальный проект «Карта садовода».



Кировчане по достоинству оценили преимущества, которые дает Карта. Ее владельцы, а их в области уже больше 160 тысяч, получают хорошие скидки в торговых предприятиях, ставших партнерами проекта. Это – продуктовые и хозяйственные магазины, аптечные сети, магазины электро- и стройматериалов, товаров для сада и огорода.

Сегодня Картой садовода можно воспользоваться более чем в 200 торговых точках Кирова и области. И с каждым годом количество партнеров проекта только растет.

Расчеты показывают, что только на покупке продуктов питания, благодаря Карте семья из трех человек может сэкономить порядка 10 тысяч рублей в год. А высвободившийся бюджет потратить на что-нибудь приятное, например, купить новогодние подарки всем своим близким.

Ну а если речь заходит о ремонте, или покупке садовой техники, то Карта позволяет избежать лишних трат, так как некоторые партнеры предоставляют скидки до 10% , а в период акций и вовсе их удваивают.



Для наших садоводов все самое лучшее

За пять лет Карта садовода стала очень популярной у кировчан, ведь она помогает не только экономить на покупках, но и решать серьезную государственную задачу по обеспечению продовольственной безопасности.

Она дает право на бесплатное получение семян по программе «Семена Союза садоводов России». Качество комплектов из пяти культур: свекла, морковь, тыква, кабачок и огурец от ведущих отечественных селекционеров уже по достоинству оценили многие кировчане.

- Наша цель — поддержать отечественного производителя, – отметил председатель Союза садоводов России, депутат Госдумы РФ Олег Валенчук. – Тех людей, которые выращивают качественную, экологически чистую продукцию — кормят свои семьи, сдают избытки на продажу. Этим самым отечественные садоводы помогают обеспечить продовольственную безопасность региона.

Стать обладателем Карты садовода можно и сегодня, достаточно обратиться с заявлением по адресу г. Киров, ул.Деренядева, 23. каб 105. Телефон горячей линии: 8- 800-100-87-28

Партнеры проекта: