Финалисты шоу «Хочу к Меладзе» заправили челябинца отличным топливом

Челябинск стал еще одним городом, где прошла всероссийская акция «Звездная заправка», в рамках которой счастливчика заправили бесплатным топливом с улучшенными характеристиками G-Drive на АЗС «Газпромнефть».









В минувшую пятницу, 2 декабря, после эфира на «Русском радио», на АЗС по Свердловскому тракту, 12-В практически сразу, через восемь секунд, первым приехал житель Челябинска Дмитрий Туробов. Его машину заправили тридцатью литрами топлива премиального качества G-Drive звезды эстрады – финалисты шоу «Хочу к Меладзе» популярная группа MBAND.









Слушайте Русское радио, где по пятницам в 15-10 прозвучит адрес заправки и кодовое слово. Первый, кто приедет и назовет слово, станет победителем. Он выиграет заправку премиальным топливом нового поколения G-Drive и фотосессию со звездой. Автолюбители, попавшие в первую тройку, получат утешительные призы: кофе от Drive Cafе, сувениры и карты лояльности с бонусами в подарок, которыми можно расплатиться на АЗС «Газпромнефть».