Сотрудникам пожарной охраны позволят таранить во дворах машины

Члены Общественной палаты предлагают разрешить пожарным таранить автомобили, хаотично припаркованные во дворах.

Как отметили в ОП, машины часто мешают движению автомобилей оперативных служб, поэтому ответственность за повреждение легковушек во дворах с водителей "скорой помощи", транспортных средств МЧС и пожарной охраны следует снять, пишут «Известия».

Данный вопрос будет поднят во время встречи с депутатами Госдумы 7 декабря. Предполагается, что причиненный припаркованным автомобилям ущерб должны покрывать страховые компании и, в конце концов, сами водители, оставившие свои транспортные средства на пути.