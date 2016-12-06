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Сотрудникам пожарной охраны позволят таранить во дворах машины

6 декабря 2016, 08:04 [ «АН-онлайн» ]

Сотрудникам пожарной охраны позволят таранить во дворах машины
фото: globallookpress.com

Члены Общественной палаты предлагают разрешить пожарным таранить автомобили, хаотично припаркованные во дворах.

Как отметили в ОП, машины часто мешают движению автомобилей оперативных служб, поэтому ответственность за повреждение легковушек во дворах с водителей "скорой помощи", транспортных средств МЧС и пожарной охраны следует снять, пишут «Известия».

Данный вопрос будет поднят во время встречи с депутатами Госдумы 7 декабря. Предполагается, что причиненный припаркованным автомобилям ущерб должны покрывать страховые компании и, в конце концов, сами водители, оставившие свои транспортные средства на пути.

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