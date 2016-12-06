Правительство выделило 5 млрд рублей успешным регионам

Правительство РФ приняло решение распределить 5 млрд рублей дотаций между двадцатью субъектами федерации, которые продемонстрировали наилучшие результаты в сфере социально-экономического развития территорий.

Как сообщается сегодня на официальном сайте кабмина, средства в размере 5 млрд рублей распределены между субъектами федерации, которым удалось достичь наилучших показателей по итогам оценки темпов социально-экономического развития территорий за прошлый год.

Лидерами стали Ненецкий автономный округ, Тамбовская и Ленинградская области, уточняется в документе, который подписал российский премьер-министр Дмитрий Медведев.