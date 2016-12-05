В МТС сообщили, как поступят с ценами на роуминг

В конце ноября Антимонопольная служба приступила к мониторингу тарифов на роуминг-услуги операторов сотовой связи. В ответ на соответствующий запрос от ФАС в МТС стала известна тарифная политика оператора.

В «Мобильных телесистемах» регулятору сообщили, что цены на роуминг повышаться не будут, пишет «КоммерсантЪ».

От повышения тарифов в роуминге МТС отказались по нескольким причинам, но основная – непростая ситуация в экономике страны, и особенно – положение в регионах.

Мобильный оператор получил массу просьб от своих клиентов не повышать расценки на роуминг в зимний период и пошел навстречу этим пожеланиям.