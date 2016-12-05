Путин подписал закон, ужесточающий ответственность за небезопасное пользование бытовым газом

В последние несколько месяцев участились случаи взрывов бытового газа в регионах Российской Федерации. В связи с этим Госдумой были приняты поправки в действующее законодательство, которые затем одобрил Совет Федерации.

Сегодня закон, ужесточающий ответственность за нарушения в использовании газового оборудования, подписал президент России Владимир Путин.

Теперь за нарушение требований к качеству работ по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового газового оборудования установлен штраф для физических лиц - от 1 до 2 тысяч рублей, для должностных лиц - от 5 до 20 тысяч рублей, а для юридических лиц - от 40 до 100 тысяч рублей. Кроме того, установлены аналогичные штрафы при уклонении от заключения обязательного договора на техобслуживание, а также при отказе в доступе рабочих для техобслуживания и ремонта газового оборудования.

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