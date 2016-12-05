Иракский спецназ ликвидировал министра нефти ИГИЛ

Антитеррористическое ведомство Ирака сообщает 5 декабря, что террориста, который отвечал за хищение и продажу нефти в ИГИЛ (террористическая группировка, запрещена в РФ), звали Асгад Абу Азам.

Войска спецподразделения Ирака уничтожили Асгада Абу Азама в Мосуле при спецоперации в провинции Найнава, передают РИА Новости.

Освобождение Мосула от террористов иракская армия начала 17 октября 2016 года. Город был захвачен ИГИЛ в 2014 году. Войсковую операцию реализовывают несколько силовых структур Ирака при поддержке с воздуха авиации международной коалиции.

Несколько городских кварталов на востоке Мосула уже удалось освободить.