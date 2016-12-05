Ученые: работающие по ночам подвержены заболеванию раком

Важное открытие сделали канадские ученые. Они выяснили, что люди, работающие по ночам, намного больше подвержены риску заболевания раком.

Все дело в гормоне мелатонина. Он вырабатывается у тех, кто спит в темноте. У спящих при дневном свете данный гормон выделяется в недостаточном для здоровья количестве или же не вырабатывается вообще.

В связи с этим риск развития рака предстательной железы у мужчин повышается почти втрое. Также сильная половина человечества, работающая по ночам, больше подвержена появлению злокачественных новообразований в кишечнике, мочевом пузыре и легких, сообщает izvestia.ru.

Женщины, которые не спят по ночам, также рискуют заболеть раком. У них могут развиться опухоли молочной железы.